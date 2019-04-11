للعمل إمام مسجد بمسابقة الأوقاف الخاصة بمتحدى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

كتب – إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم فى الإعلان التكميلى الخامس المرحلة الثالثة للتعيين بوظيفة إمام وخطيب ومدرس بمساجد مصر التابعة للوزارة وعددها 180 مسجدا، وكانت شروط التعيين فى وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف على النحو التالى:

1 - تقبل الوزارة التعينات فى الخدمة الدينية (أئمة مساجد) لمن حصل على درجة الليسانس من جامعة الأزهر الشريف.

2 - أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وكامل الأهلية ولا يعانى من مشاكل جنائية.

3 - يعمل بالخدمات الدينية على الدرجة الثالثة الوظيفية لوظائف الدولة النوعية.

4 - أن يكون حسن السير والسلوك والسمعة لأهمية الوظيفة كموجه للعامة عبر المسجد.

5 - يعمل حال نجاحه فى وظيفة تحمل اسم (إمام وخطيب ومدرس) ليؤم الناس ويخطب لهم ويلقى دروس دينية وتوجيهية بالمساجد والمنتديات.

6 - أن ينتمى فعليا للثقافة الأزهرية وأن لا ينتمى لتيارات الإسلام السياسى التى تستهدف غرس أفكارها.

7 - يمر باختبارات تحريرية وشفوية تقييم المستوى العلمى والفكرى والتوجه للتأكد من صلاحيته.

8 - تشكل لجان اختبارات تحريرية وإذا اجتازها يتم اختباره شفويا فى علوم متعددة.

9 - تم تخصيص بند لذوو الاحتياجات الخاصة من خريجي الكليات الأزهرية.

10 - تتاح الفرصة لخريجى كليات أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية.

11 - كلية اللغات والترجمة، كلية التربية جامعة الأزهر "شعب: الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية" من دور مايو 2016 وحتى تاريخه.

12 - توافر شهادة التأهيل مثبتة في المؤهل الدراسى، وأن يكون قادرا على صعود المنبر وإمامة الناس، ولم يسبق له التقدم للمسابقة رقم (1)، أو الإعلانات المكملة لها.

13 - جميع خطباء المكافأة الذين نجحوا تحريريًّا وشفويًّا في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة خلال عام 2018م وحتى تاريخه من الذين لم يسبق لهم التقدم لمسابقة الأئمة 2016م.

14 - ألا يزيد سن المتقدم منهم عن 40 عامًا، وألا يكون قد سبق وقفه عن الخطابة أو إلغاء تصريحه بمعرفة المديرية أو الوزارة، وسيتم استبعاد أى اسم لا تنطبق عليه هذه الشروط.

15 - الحاصلون على تقدير جيد تراكمي من دفعتي 2017 ، 2018م بشرط ألا يقل تقديره في القرآن الكريم عن جيد في أي سنة من السنوات الأربع.

16 - جميع الحاصلين على تقدير جيد جدًا فصاعدًا من دفعتي 2017 ، 2018م ولم يسبق لهم التقدم لمسابقة الأئمة 2016م أو الإعلانات المكملة لها من خريجى الكليات المنصوص عليها في البند أولا.

17 - يشترط في المتقدم (من غير ذوي الاحتياجات الخاصة) قبول العمل في أي مديرية من مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية دون أى استثناءات.

18 - يتم التقديم عبر موقع الوزارة الرسمى حسب القسم المناسب لكل متقدم ما بين قسم ذوى الاحتياجات وقسم خطباء المكافأة وقسم جميع المقبولين لضمان عدم تدخل أى فرد فى قبول التقديم أو رفضه.

19 - يتقدم بأوراق طبق الأصل للتى أرفقها طلب التقديم الإلكترونى عبر الموقع لمديرية أوقاف محافظته لمطابقة التقديم بالأصول.

20 - يجرى اختباره فى القرآن وعلومه والحديث وعلومه والعقيدة والأخلاق واللغة العربية وآدابها والفقه وعلوم الفتوى والمعلومات العامة 3 اختبارات تصعيدية لم يجتاز ومن يرسب يتوقف.