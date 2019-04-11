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كيم جونج أون: يجب أن يوجه بلدنا ضربة قاصمة لمن يفرضون عقوبات

الخميس، 11 أبريل 2019 03:44 ص
كيم جونج أون: يجب أن يوجه بلدنا ضربة قاصمة لمن يفرضون عقوبات زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
رويترز
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نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون قوله إن على بيونج يانج أن توجه "ضربة قاصمة" لمن يفرضون عقوبات من خلال بناء اقتصاد يتمتع بالاكتفاء الذاتى.

وذكرت الوكالة أن كيم عبر عن موقف كوريا الشمالية من القمة الثانية بين واشنطن وبيونج يانج التى عقدت مؤخرا قائلا "يجب أن نوجه ضربة قاصمة للقوى المعادية التى جانبها الصواب حين عقدت العزم على إسقاطنا بالعقوبات من خلال الارتقاء بالبناء الاشتراكى إلى مستوى مرتفع من الاكتفاء الذاتى بما يلائم ظروفنا ودولتنا اعتمادا على ما لدينا من قوة وتكنولوجيا وموارد".

 

 


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