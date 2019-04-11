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فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل أبيدجان

الخميس، 11 أبريل 2019 12:03 ص
فيديو.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل أبيدجان الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل أبيدجان
محمد الجالى
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلي مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى ثالث محطة لجولته الخارجية التي شملت غينيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان في استقباله الرئيس الحسن واتارا وعدد من كبار المسئولين الحكوميين في كوت ديفوار.
 
 
وغادر الرئيس السيسى، واشنطن في ختام زيارة استمرت لمدة يومين.
 
وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن جولة  الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب أفريقيا تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، خاصةً في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.
 
وأضاف راضي أنه من المنتظر أن يعقد  الرئيس خلال الجولة الأفريقية سلسلة مكثفة من المباحثات الثنائية مع زعماء كلٍ من كوت ديفوار والسنغال، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة جهود الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي والهادفة بالأساس نحو دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.
 

 
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل أبيدجان (2)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل أبيدجان (3)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل أبيدجان (4)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل أبيدجان (5)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل أبيدجان (6)
 

 


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