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طقس الغد معتدل ومائل للحرارة على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الخميس، 11 أبريل 2019 11:30 ص
طقس الغد معتدل ومائل للحرارة على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 28 درجة درجات الحرارة - صورة أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

 

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وعلى خليج السويس وغرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.

 


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