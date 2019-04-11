ضبط 45 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وأسفرت حملة عن ضبط 45 متهما بحوزتهم 2500 جرام حشيش، و145 قرصا مخدرا، و605 جرام استروكس، و81 جرام هيروين، و130 جرام بانجو.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية و16 طلقة بدون ترخيص.

وأسفرت حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم، عن ضبط 4 مشتبه بهم، و5 بائعين متجولين، وتنفيذ 32 حكما قضائيا، بالإضافة إلى إزالة عدد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير.

كما حرر ضباط مباحث التموين بالجيزة 95 قضية غش تجارى، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.