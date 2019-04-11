صور.. نائب محافظ بورسعيد يشهد ندوة تعريفية بمنظومة التأمين الصحى الجديد

بورسعيد - السيد فلاح

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد، ندوة تعريفية بمنظومة التامين الصحي الجديدة والتي أقيمت بنقابة التجاريين، وذلك بحضور مجدي النقيب نقيب التجاريين، والدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ولفيف من الأجهزة المعنية.

وأكد نائب محافظ بورسعيد، أن بورسعيد شهدت طفرة طبية نتج عنها اختيارها كأول محافظة على مستوى محافظات الجمهورية، تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأضاف الدكتور محمد هاني غنيم، أن منظومة التامين الصحي الجديدة سوف تضم 3 هيئات، هي هيئة للتمويل التي لا تتبع وزير الصحة ولكنها تتبع مجلس الوزراء مباشرة، وهي خاصة بجمع الاشتراكات، والهيئة الثانية هيئة الخدمات، والثالثة هيئة الاعتماد والجودة التي ستتبع رئاسة الجمهورية، لاختيار الكوادر الطبية طبقًا لمعايير دولية، ومن سيحققها سيكون ضمن المنظومة، ومن لم يحققها سيكون خارج المنظومة، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

وتابع، الدكتور غنيم، أن الوحدة الصحية الواحدة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ستخدم حوالي 20 ألف مواطن، وإذا افترضنا أن كل أسرة 5 أفراد فهذا يعني أن الوحدة الواحدة ستخدم 4 ألاف أسرة.

بينما المستشفيات ستكون نوعين، مستشفيات تقدم جميع التخصصات، وهي المستشفيات العامة سابقا مثل مستشفى بورسعيد العام، الزهور، التضامن، بورفواد، ومستشفيات متخصصة، مثل النساء والولادة، والرمد، بالإضافة إلي مستشفي النصر لعلاج أورام الأطفال، والتي تعد احدي المستشفيات النموذجية، والتي ستعود للعمل بعد توقف دام 18 عام، وسيكون العمل بتخصصات مختلفة.

وأكد نائب المحافظ، أنة سيكون لكل مواطن عقب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة طبيبة الخاص بالوحدة الصحية، ولن يخرج مريض خارج محافظته لتوافر كافة الخدمات الصحية، وستكون الوحدة الصحية أساس المنظومة الصحية، وستضم عدة تخصصات، منها أطباء أطفال، نساء وولادة، معمل، وأسنان، وجميعهم معهم زمالة أو ماجستير بجانب طبيب لديه زمالة طب الأسرة، وسيكون لكل أسرة ملف طبي لدى طبيب الأسرة في وحدة محددة.