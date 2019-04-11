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الخميس، 11 أبريل 2019 06:16 ص
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صور.. بدء التصويت فى الانتخابات البرلمانية بالهند

الخميس، 11 أبريل 2019 06:09 ص
صور.. بدء التصويت فى الانتخابات البرلمانية بالهند صفوف الناخبين أمام لجنة انتخابية بالهند
رويترز
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بدأت الانتخابات العامة الهندية اليوم الخميس واصطف الناخبون خارج مراكز الاقتراع فى أكبر ممارسة للديمقراطية على مستوى العالم حيث يجرى الاقتراع على سبع مراحل.

ويدلي المواطنون بأصواتهم فى أولى الجولات السبع فى 91 دائرة برلمانية فى 20 ولاية ومنطقة تتمتع بإدارة ذاتية اتحادية. ويغطى الاقتراع 543 مقعدا.

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية بعد مقتل 7 أشخاص فى هجمات نفذها متشددون فى كشمير وبشرق البلاد استهدفت إحداها مشرع ببرلمان إحدى الولايات من الحزب الحاكم الذى يقوده رئيس الوزراء ناريندرا مودى.

ومودى هو المرشح الأوفر حظا فى الانتخابات التي تعلن نتائجها يوم 23 مايو.

أحد المشاركين فى الانتخابات يضع يده بالحبر السرى
أحد المشاركين فى الانتخابات يضع يده بالحبر السرى
صفوف من الناخبين أمام لجنة انتخابية
صفوف من الناخبين أمام لجنة انتخابية
عامل يحمل صندوق اقتراع إلى أحد اللجان الانتخابية
عامل يحمل صندوق اقتراع إلى أحد اللجان الانتخابية
عدد كبير من المواطنين ينتظرون للمشاركة فى الانتخابات
عدد كبير من المواطنين ينتظرون للمشاركة فى الانتخابات
لجنة انتخابية بعد بدء التصويت
لجنة انتخابية بعد بدء التصويت
مواطن يسجل حضوره للإدلاء بصوته
مواطن يسجل حضوره للإدلاء بصوته
مواطنة تحصل على ورقة الاقتراع للإدلاء بصوته
مواطنة تحصل على ورقة الاقتراع للإدلاء بصوتها
مواطنة تدلى بصوته
مواطنة تدلى بصوتها
مواطنة هندية تشارك بصوتها فى الانتخابات الهندية
مواطنة هندية تشارك بصوتها فى الانتخابات الهندية
مواطنة هندية شاركت فى الانتخابات
مواطنة هندية شاركت فى الانتخابات
مواطنون توافدوا على اللجان الانتخابية مع بدايتها
مواطنون توافدوا على اللجان الانتخابية مع بدايتها
مواطنون خارج اللجان الانتخابية
مواطنون خارج اللجان الانتخابية

 

 


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