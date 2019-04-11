صور.. بدء التصويت فى الانتخابات البرلمانية بالهند

رويترز

بدأت الانتخابات العامة الهندية اليوم الخميس واصطف الناخبون خارج مراكز الاقتراع فى أكبر ممارسة للديمقراطية على مستوى العالم حيث يجرى الاقتراع على سبع مراحل.

ويدلي المواطنون بأصواتهم فى أولى الجولات السبع فى 91 دائرة برلمانية فى 20 ولاية ومنطقة تتمتع بإدارة ذاتية اتحادية. ويغطى الاقتراع 543 مقعدا.

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية بعد مقتل 7 أشخاص فى هجمات نفذها متشددون فى كشمير وبشرق البلاد استهدفت إحداها مشرع ببرلمان إحدى الولايات من الحزب الحاكم الذى يقوده رئيس الوزراء ناريندرا مودى.

ومودى هو المرشح الأوفر حظا فى الانتخابات التي تعلن نتائجها يوم 23 مايو.