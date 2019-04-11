صور.. اجتماع رئيس جامعة حلوان مع اتحاد الطلاب والعباقرة

وائل ربيعى

عقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان اجتماعا مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة وعباقرة جامعة حلوان لتحقيق التواصل الدائم والمستمر مع الطلاب والاطلاع على آخر المستجدات لديهم ومناقشة الأطر العامة للأنشطة الطلابية التي تم إنجازها وأخري يجري الإعداد لها وذلك من أجل التأكيد على أهمية مشاركة الاتحاد في الأنشطة التثقيفية للموسم الثقافي والفني الذي تقدمه الجامعة لطلابها، مؤكدا دعم الجامعة لاتحاد الطلاب ولجميع الطلاب خاصة المتميزين منهم في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب المصرى الواعد والمميز فى كل الجامعات.

كما التقى الدكتور ماجد نجم مع عباقرة جامعة حلوان وأشار إلى اهتمام الجامعة وحرص القيادات السياسية على تطوير مهارات الشباب المبدع والمبتكر مؤكدا أن الدولة لديها خطة من أجل تنمية قدرات وتطوير مهارات المتميزين من الشباب، مشيرا إلي أن جامعة حلوان كان لها السبق والتميز في إنشاء نادي للعباقرة من أجل اكتشاف المواهب الطلابية من كل الكليات في المجالات الفنية والهندسية والسياحية والطبية وكذلك اكتشاف وإبراز النماذج الإيجابية المتميزة في الكليات الإنسانية.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة شاركت في العديد من المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة وصنايعية مصر مما يبرز دور الجامعة الفعال في التواصل مع المجتمع الخارجى وذلك بمشاركة العديد من الكليات بتخصصاتها الفريدة من خلال عقد دورات تدريبية تسهم فى تنمية قدرات الشباب لتوفير فرص عمل مناسبة لهم، كما شاركت الجامعة في تنفيذ مشروع مودة الرئاسي وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي لإعداد وتنفيذ برنامج قومي متكامل لحماية كيان الأسرة المصرية، لتأهيل المقبلين على الزواج حماية للأسر المصرية الناشئة.

وعرض الطلاب خلال الاجتماع أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجههم كما قدموابعض المقترحات من أجل تحسين الأداء وتطويره وأشار رئيس الجامعة إلى أنه متواجد دائما للاستماع إلى الطلاب ولتسهيل أمورهم وحل مشكلاتهم مؤكدا على دعم الجامعة لاتحاد الطلاب ولكافة متطلباته.

واستمع الدكتور ماجد نجم لأفكار مجلس اتحاد طلاب الجامعة ومقترحاتهم في المرحلة القادمة، فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب، وأكد رئيس الجامعة لمجلس الاتحاد على تلبية طلباتهم وتحقيق طموحاتهم من أجل خدمة الطلاب.