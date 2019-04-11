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شاهد.. لحظة اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس من داخل سفارة الإكوادور فى لندن

الخميس، 11 أبريل 2019 12:43 م
شاهد.. لحظة اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس من داخل سفارة الإكوادور فى لندن اعتقال جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس
كتب محسن البديوى
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عرضت شبكة رابتلى الروسية مقطع فيديو للحظة اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج من قبل الشرطة البريطانية، فى مبنى سفارة الإكوادور فى لندن اليوم الخميس، بعد سحب الإكوادور اللجوء الدبلوماسى منه.

 

 

وجرى اعتقال جوليان أسانج، من قبل أفراد شرطة العاصمة لندن فى سفارة الإكوادور، بناء على أمر قضائى، صادر عن محكمة ويستمنستر الجزئية عام 2012، بسبب عدم المثول أمام المحكمة.

 

كما صرح رئيس الإكوادور لينين مورينو فى الوقت ذاته، أن بلاده قررت رفض منح أسانج اللجوء السياسى، وكتب على صفحته على موقع تويتر: "اتخذت الإكوادور قرارا سياديا برفض منح جوليان أسانج اللجوء السياسى بسبب الانتهاكات المتكررة لأحكام الاتفاقيات الدولية".

 


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