سعر اليورو اليوم الخميس 11-4-2019

تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-4-2019، بالبنوك مسجلا فروقا من بنك لآخر، ليبلغ فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 19.45 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.
وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى
19.46 جنيه للشراء
19.62 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.45 جنيه للشراء
19.59 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
19.45جنيه للشراء
19.59جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك البركة
19.37جنيه للشراء
19.68جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.45جنيه للشراء
19.59جنيه للبيع
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.46جنيه للشراء
19.58جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.46جنيه للشراء
19.62جنيه للبيع
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