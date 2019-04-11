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سعر اليورو اليوم الخميس 11-4-2019

الخميس، 11 أبريل 2019 02:18 م
سعر اليورو اليوم الخميس 11-4-2019 اليورو _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-4-2019، بالبنوك مسجلا فروقا من بنك لآخر، ليبلغ فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 19.45 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

 

 

وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

19.46 جنيه للشراء

19.62 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

19.45 جنيه للشراء

19.59 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

19.45جنيه للشراء

19.59جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

19.37جنيه للشراء

19.68جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

19.45جنيه للشراء

19.59جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

19.46جنيه للشراء

19.58جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

19.46جنيه للشراء

19.62جنيه للبيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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