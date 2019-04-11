سعر اليورو اليوم الخميس 11-4-2019

كتبت- هبة حسام

تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-4-2019، بالبنوك مسجلا فروقا من بنك لآخر، ليبلغ فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 19.45 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى



19.46 جنيه للشراء

19.62 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



19.45 جنيه للشراء

19.59 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر



19.45جنيه للشراء

19.59جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة



19.37جنيه للشراء

19.68جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



19.45جنيه للشراء

19.59جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



19.46جنيه للشراء

19.58جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



19.46جنيه للشراء

19.62جنيه للبيع