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روسيا اليوم: إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فى السودان

الخميس، 11 أبريل 2019 11:11 ص
روسيا اليوم: إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فى السودان قوات الجيش السودانى
وكالات الأنباء
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ذكرت شبكة روسيا اليوم، اليوم الخميس أنه تم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فى السودان على خلفية التظاهرات الأخيرة.

وقال التلفزيون السودانى الرسمى، إن القوات المسلحة ستذيع بيانا هاما بعد قليل فيما بثت الإذاعة الحكومية أغانى وطنية.

وذكرت مصادر حكومية ووزير بولاية شمال دارفور اليوم الخميس، أن الرئيس السودانى عمر البشير تنحى وأن المشاورات جارية لتشكيل مجلس انتقالى لإدارة شؤون البلاد، حسبما نقلت رويترز.

ونسبت قناة الحدث إلى عادل محجوب حسين وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية فى ولاية شمال دارفور قوله إن المشاورات مستمرة لتشكيل مجلس عسكرى يتسلم السلطة بعد تنحى البشير.

وقال شاهد من رويترز إن عشرات الآلاف خرجوا فى مسيرات فى وسط العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الخميس.

وتدفق الآلاف فى وقت سابق من اليوم على موقع اعتصام خارج وزارة الدفاع بدأه محتجون مناهضون لحكم حسن البشير منذ يوم السبت.

ولم يصدر بيان رسمى حتى الآن.


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