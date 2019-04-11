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رئيس وزراء أستراليا يعلن 18 مايو القادم موعدا لإجراء الانتخابات العامة

الخميس، 11 أبريل 2019 11:53 ص
رئيس وزراء أستراليا يعلن 18 مايو القادم موعدا لإجراء الانتخابات العامة رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون
كانبرا (أ ش أ)
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أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون رسميًا اليوم الخميس، موعد إجراء الانتخابات العامة بالبلاد فى 18 مايو القادم.

وقال موريسون -للصحفيين حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- "نحن نعيش فى أفضل بلد فى العالم، لكن من أجل الحفاظ على مستقبلك، فإن الطريق الذى أمامنا سيعتمد على الاقتصاد القوى، وذلك هو السبب فى وجود كثير من الأشياء على المحك فى هذه الانتخابات".

ويسعى التحالف اليمينى الحاكم الذى يقوده موريسون إلى الفوز بفترة ثالثة فى الانتخابات العامة المقبلة، حيث تبلغ فترة تولى المنصب ثلاث سنوات.

وتشير استطلاعات الرأى إلى أن حكومة موريسون الائتلافية -التى تشهد انقسامات فيما بينها- ستخسر خلال الانتخابات القادمة، وأوضحت الشبكة أن موريسون سيصبح أقل رئيس وزراء فى أستراليا توليًا للمنصب بالتزامن مع عقد الانتخابات، حيث كان قد أدى اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء فى أغسطس من العام الماضى بعد فوزه برئاسة حزب الأحرار الحاكم.

يذكر أن موريسون معروف بسياسته الصارمة تجاه ملفات المهاجرين وطالبى اللجوء وتغير المناخ والإصلاحات الاقتصادية.

 


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