رئيس قطاع التعليم: الوزارة تهتم باستثمار المواهب لدى الطلاب

أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن استثمار المواهب والقدرات أحد أهم العوامل التى تعمل عليها وزارة التربية والتعليم لدى الطلاب وتهتم بها.

وقال حجازى، خلال مؤتمر تكريم طلاب مدارس النيل الدولية لفوزهم فى مسابقة الكانجرو الدولية: "نلتقى اليوم لتكريم الطلاب المتميزين الذين نفتخر بهم ونحفزهم على تقديم المزيد، حيث تعد هذه المرة الأولى من نوعها التى تشارك فيها مصر بمسابقة الكانجرو الدولية والتى شارك فيها 87 دولة على مستوى العالم بـ 6 ملايين طالب من الصف الأول إلى الصف الثانى عشر".

وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أن هناك 5 طلاب من أبناء مدارس النيل حصلوا على الدرجات النهائية بمسابقة الكانجرو العالمية، قائلا: "الطلاب يتحدون أنفسهم لتحقيق ذاتهم".