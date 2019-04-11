رئيس الوزراء يصل مقر احتفالية مئوية منظمة العمل الدولية

كتب محمود راغب

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاحتفالية منظمة العمل الدولية، احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيسها فى " 1919- 2019 " ومرور 60 عاما على إنشاء مكتبها بالقاهرة.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة فى الاحتفالية بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ويشهد الاحتفالية محمد سعفان وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

والاحتفالية يتم تغطيتها على مستوى 4 قارات من خلال 24 دولة، حيث يتزامن موعد هذه التغطية مع ذكرى جلسة مؤتمر باريس للسلام فى 11 أبريل 1919 والتى قبلت مسودة دستور منظمة العمل الدولية، الذى أصبح جزءا من معاهدة فرساى التى وقعت فى 28 يونيو 1919 لإنهاء الحرب العالمية الأولى.

وتذاع الاحتفالية عالميا، ويشهدها عددا من الوزراء والسفراء وممثلى المنظمات والهيئات الدولية بالقاهرة، ويتحدث فى الاحتفالية محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وموسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للعمليات الميدانية والشراكات ، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة .