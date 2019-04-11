video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الوزراء يصل مقر احتفالية مئوية منظمة العمل الدولية

الخميس، 11 أبريل 2019 02:22 م
رئيس الوزراء يصل مقر احتفالية مئوية منظمة العمل الدولية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاحتفالية منظمة العمل الدولية، احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيسها فى " 1919-  2019 " ومرور 60 عاما على إنشاء مكتبها بالقاهرة.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة فى الاحتفالية بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ويشهد الاحتفالية محمد سعفان وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

والاحتفالية يتم تغطيتها على مستوى 4 قارات من خلال 24 دولة، حيث يتزامن موعد هذه التغطية مع ذكرى جلسة مؤتمر باريس للسلام فى 11 أبريل 1919 والتى قبلت مسودة دستور منظمة العمل الدولية، الذى أصبح جزءا من معاهدة فرساى التى وقعت فى 28 يونيو 1919 لإنهاء الحرب العالمية الأولى.

وتذاع الاحتفالية عالميا، ويشهدها عددا من الوزراء والسفراء وممثلى المنظمات والهيئات الدولية بالقاهرة، ويتحدث فى الاحتفالية محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وموسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للعمليات الميدانية والشراكات ، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير العمل الدولية بالقاهرة: المنظمة أطلقت اتفاقيات لضبط معايير العمل الدولى

العمل الدوليه

منظمه العمل الدوليه

مئويه العمل الدوليه

رئيس الوزراء

الرئيس السيسى

السيسى

وزير القوى العامله




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة