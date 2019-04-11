حملة بيئية للقضاء على ظاهرة النباشين غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى غرب الإسكندرية حملة بيئية للقضاء على ظاهرة النباشين للحفاظ على المظهر الجمالى وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطن السكندرى.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حى غرب بالتنسيق مع جميع القطاعات المختصة لمتابعة منظومة النظافة العامة وتوفير بيئة صحية وجمالية للمواطن السكندرى.

وقامت إدارة الرصد البيئى بالحى بالتنسيق مع الرصد البيئى بالمحافظة وشركة نهضة مصر وقسم شرطة كرموز بعمل حملة مكبرة للحد والقضاء على ظاهرة النباشين والفرز فى الطريق العام والذى يضرر بالمظهر الجمالى للشارع.

وتم رفع 3 من الأجولة الكبيرة و3 من الأجولة المتوسطة الناتجة عن الفرز من شارع النيل وشارع يوسف الحكيم وتم تسليم المظبوطات إلى شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لاتخاذ الإجراءات البيئة حيلها وتم تحرير 10 محضر مخالفات بيئية وذلك بوجود مدير الرصد البيئى بالحى ومسئولى الرصد البيئى بالمحافظة.