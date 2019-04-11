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جنايات الإسكندرية تقضى بالإعدام لعامل لقتل طفل بهدف السرقة

الخميس، 11 أبريل 2019 06:02 م
جنايات الإسكندرية تقضى بالإعدام لعامل لقتل طفل بهدف السرقة مجمع محاكم الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الخميس برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد بالإعدام شنقا للمتهم "ع . ع . إ" عامل لاتهامه بقتل المجني عليه "م . ر . م" طفل وسرقة توكتوك.
 
وصدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد عبد الحميد عبد الجواد والمستشار وائل رجب السيد.
 
وتعود القضية المقيدة برقم 36311 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان بمقتل طفل وجد جثمانه ملقى في مصرف بدائرة القسم.
 
كانت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، توصلت لقيام المتهم "ع . ع . إ" عامل باستدراج المجني عليه "م.ر.م" طفل لتوصيله ليلا  لإحدى المناطق النائية بدائرة القسم وتعدي عليه بسلاح أبيض سكين بعدة ضربات على رأسه وإلقائه في المصرف وسرق التوكتوك وفر هاربا، وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التى وافقت بالإجماع على إعدام المتهم .
 
 
 
 
 

 


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