تموين المنوفية: حررنا 809 مخالفة فى حملات مكبرة خلال شهر ابريل

وأضاف الجمال ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية ، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين ، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص ،ومستودعات،ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء ،ومراقبة الأسواق يوميا .

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر ،وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية ، موضحا كل مايشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر للمخالفين .