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تموين المنوفية: حررنا 809 مخالفة فى حملات مكبرة خلال شهر ابريل

الخميس، 11 أبريل 2019 10:13 م
تموين المنوفية: حررنا 809 مخالفة فى حملات مكبرة خلال شهر ابريل المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية
المنوفية - فريق المحافظات
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أكد المحاسب عاطف الجمال ،  وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تحرير 809 مخالفة تموينية منذ بداية شهر إبريل الجارى ، وحتى الآن ، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف الجمال ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية ، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين ، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص ،ومستودعات،ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء ،ومراقبة الأسواق يوميا .

وأكد  وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر ،وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية ، موضحا كل مايشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر للمخالفين . 

 

 


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