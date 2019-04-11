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"تعليم القليوبية" تستعد للإمتحانات .. وتلغى أجازة السبت للموظفين

الخميس، 11 أبريل 2019 11:18 م
"تعليم القليوبية" تستعد للإمتحانات .. وتلغى أجازة السبت للموظفين الدكتور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد طه عجلان ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بالتأكد من جاهزية المدارس لامتحانات الفصل الدراسى الثاني، والالتزام بالمواعيد المقررة بجداول الامتحانات لكل مديرية تعليمية، مشددا على ضرورة اتباع توجيهات وزير التربية والتعليم وتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة بكل دقة سرعة إبلاغ غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالمديرية برئاسته وعضوية مدير التعليم العام، ومدير الشؤون التنفيذية بأي مشكلة طارئة.

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، قرارا بإلغاء العطلة الأسبوعية يوم السبت للموظفين ، بديوان المديرية ودواوين الإدارات والمدارس ، ليكون العمل طوال أيام الأسبوع وذلك حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2018-2019، مشيرا إلى أنه سيبدأ تطبيق القرار من السبت الموافق 13 أبريل الجارى . 

 

 


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