تعظيم سلام لجنود مصر.. يوم حزين لقيادات الإرهابية في تركيا وقطر

كتبت: دينا الحسيني

عاشت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في تركيا وقطر يوما حزينا ، بعدما وجهت وزارة الداخلية ضربتين موجعتين لخلايا الإرهاب التابعة لهم في يوم واحد، ونجحت في إجهاض مخطط إرهابي للإخوان داخل مصر في شمال سيناء صباح اليوم، وإحباط عمليات تخريبية لخلايا نائمة بنطاق محافظة القليوبية مساء، والتي كانت تخطط لاستهداف القاهرة الكبري والمنطقة المركزية .

وتصدت يقظة قطاع الأمن الوطني لعمليات إرهابية شديدة الخطورة بفضل القدرة علي جمع المعلومات وتحليلها والوصول إلي العناصر التخريبية في مخابئها قبل تنفيذ عملياتهم، وذلك بعدما أصبحت الجهود الأمنية لم تعد قاصرة على متابعة منفذي العمليات الإرهابية، وإنما تطورت بفعل خبرات حروب الجيل الرابع إلي تكوين أكبر قاعدة معلوماتية عن الخلايا النائمة والصفوف الثانية والثالثة في الجماعة الإرهابية فضلاً عن فرق الدعم اللوجيستي، ورصد أماكن التدريب والتمركزات، واستهداف خطوط التمويل، والاتصالات، والدعم لهذه المجموعات الإرهابية مؤخرا.

ففي محافظة شمال سيناء تمكنت قوات الشرطة من القضاء على خلية إرهابية بالعريش ومقتل 11 من عناصرها، بعدما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المبانى بمنطقة أبو عيطة بالعريش واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية فى العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة .

وقامت قوات الأمن باستهداف الخلية الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم، والذى استمر لفترة، وأسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على " 2 بندقية آلية ، 3 بندقية FN ، 2بندقية خرطوش ، 2 عبوة متفجرة ، 2 حزام ناسف"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات .

وفي محافظة القليوبية توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد بصدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامناً مع الدعوات التى تطلقها المنابر الإعلامية الإخوانية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى .

ورصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية أحد المبانى الملحقة بمزرعة بمحافظة القليوبية وكراً للانطلاق لتنفيذ مخططهم الإرهابى، وتمت مداهمة الوكر وتبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية ما أسفر عن مصرع عدد 6 منهم وعثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية عيار 7.62× 39 3 خزينة بندقية آلية – طبنجة 9 مم – بندقية خرطوش، والعديد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من المواد المتفجرة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة.. تم اتخاذ الإجراءات القانوني وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات .