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الخميس، 11 أبريل 2019 11:04 م
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ترامب يعرب عن رغبته في عقد لقاء ثالث مع زعيم كوريا الشمالية

الخميس، 11 أبريل 2019 10:01 م
ترامب يعرب عن رغبته في عقد لقاء ثالث مع زعيم كوريا الشمالية ترامب
)أ ش أ(
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 أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الخميس/ عن رغبته في عقد لقاء ثالث مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن نزع السلاح النووي.

وقال ترامب - في مؤتمر صحفي بالبيت الابيض في حضور "مون جاى إن" الرئيس الكورى الجنوبي - إن "اجتماعا ثالثا يمكن أن يُعقد، إن الأمور تمضي تدريجيا خطوة خطوة، ومع ذلك أعتقد أنها لن تمضي سريعا".

وأضاف الرئيس الأمريكي - حسبما نقل راديو (صوت أمريكا) - أن "هناك اتفاقيات محدودة يمكن أن تُعقد، ولكننا نتحدث في الوقت الراهن عن اتفاقية كبرى نتخلص بموجبها من الاسلحة النووية ".

وحول فرص تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية، قال ترامب "قررت عدم تشديد العقوبات ضد بيونج يانج مع إبقاء العقوبات الحالية على حالها".

 

 


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دونالد ترامب

واشنطن

الرئيس الأمريكى

كوريا الشمالية




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