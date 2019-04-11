video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 11:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط الاتصالات والتأمين

الخميس، 11 أبريل 2019 10:31 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط الاتصالات والتأمين بورصة دبى - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% خاسرا عدد 11.77 نقطة ليصل إلى مستوى 2796.19 نقطة.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 81 مليون سهم محققة ما قيمته 99.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1128 صفقة لـ30 سهما، وارتفعت 9 أسهم، فيما انخفض 13 سهما، واستقرت 8 أسهم.

 

وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.68%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.37%

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة جى اف اتش بنسبة 2.89%، ثم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.04%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.78%، ثم شركة دار التكافل بنسبة 7.48%


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات على رأسها السلع

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط الاتصالات والعقارات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة دبى

دبى




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة