تحرير 1343 مخالفة مرورية وفحص 38 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1343مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، وأسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 38 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 11شقة مفروشة، 12شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 7 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.

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