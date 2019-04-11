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تأجيل محاكمة متهمة بتزوير محررات رسمية وتبديد مليون و530 جنيه لـ6 أغسطس

الخميس، 11 أبريل 2019 05:23 م
تأجيل محاكمة متهمة بتزوير محررات رسمية وتبديد مليون و530 جنيه لـ6 أغسطس المحكمة أجلت المحاكمة
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمة " إلهام.أ" لجلسة 6 أغسطس المقبل للمرافعة، لاتهامها بتزوير محررات رسمية.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافى ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد فهمى وحسام عبد الرسول.

 

وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمة " إلهام.أ" 50 سنة، " مديرة فرع مبيعات، وهى ليست من أرباب الوظائف العمومية قلدت بواسطة غيرها خاتم إحدى الشركات المساهمة وهى شركة "برومو تورز"، وكذلك إمضاءات الموظفين المختصين بتلك الشركة، وقامت باستعمالها بأن مهرت بها المصادقات محل الاتهام التالى على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما كشف أمر الإحالة قيام المتهمة بالاشتراك مع آخر مجهول فى تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة وهى المصادقة المنسوبة لشركة " برومو تورز" على النحو المبين بالتحقيقات، وتبديد مبلغ مليون و530 ألف جنيه والمملوكة لجهة عملها شركة "ترافيل تشويس" والمسلمة لها غلى سبيل الأمانة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 

 


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