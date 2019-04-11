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بيع صحيفة "ذا إنكواير" مالكة قصص فضائح ترامب الجنسية

الخميس، 11 أبريل 2019 12:14 م
بيع صحيفة "ذا إنكواير" مالكة قصص فضائح ترامب الجنسية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن ناشر صحيفة "ذا ناشونال إنكوير"، الشهيرة التى نشرت صورة ألفيس بروسلى فى نعشه وأيدت حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن عن طرح الصحيفة  للبيع.

 

وبحسب أشخاص مطلعون، أوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن الصحيفة المملوكة لشركة أمريكان ميديا، التى يقودها ديفيد بيكر، صديق ترامب، من المتوقع أن تعلن عن المشتر خلال أيام.

 

ويقال إن بيكر ساعد ترامب خلال حملة الانتخابات الرئاسية 2016، من خلال صفقة عقدتها صحيفته لشراء قصة من كارين مكدوجال، عارضة مجلة بلاى بوى التى قالت إنها كانت على علاقة غير شرعية مع ترامب. وحصلت الشركة على القصة مقابل بمبلغ 150.000 دولار ولم تنشرها مطلقا، وهى ممارسة معروفة لدى مجلات التابلويد تعرف باسم "اصطاد واقتل".

 

وفيما اعتبرت النيابة العامة تصرف الشركة المالكة للصحيفة مساهمة سياسية تنتهك قانون تمويل الحملات الانتخابية، فإنه بموجب اتفاق تم توقيعه فى سبتمبر، فأن شركة أمريكان ميديا لا ينبغى عليها التورط فى جرائم على الإطلاق لمدة ثلاث سنوات، وفى حال فعل ذلك ستخضع الشركة للملاحقة القضائية.

 

ووضع الاتفاق الشركة فى موقف صعب، حيث بدأ المدعون العامون الفيدراليون فى التحقيق فى مزاعم جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، تعرضه للتهديد من قبل أمريكان ميديا، وفقا لشخصين على علم بالتحقيق. وكانت الصحيفة نشرت قصة من 11 صفحة بعنوان "طلاق بيزوس! صور الخيانة التى أنهت زواجه"، وتتضمن مقال مرافق للقصة صور لمؤسس آمازون مع صديقته لورين سانشيز، المذيعة السابقة لدى فوكس نيوز.


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