بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق أبوسمبل

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 8 أشخاص، صباح اليوم الخميس، فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان.

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يقل عددا من المواطنين السودانيين، بالكيلو 85 بطريق "أبوسمبل - أسوان" ووجود مصابين.

بالانتقال تبين إصابة "مريم يوسف بابكر 16 سنة، مصابة اشتباه كسر بالساق الأيمن، وشقيقتها ميمونة 11 سنة، مصابه باشتباه كسر بالذراع اليمنى، وشقيقهما بدر الدين 16 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى، وأحمد محمد الطيب 20 سنة، سودانى الجنسية، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى، وسامية محمود الجابوتى 20 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، ورويدة الأمين جمال 45 سنة، مصاب باشتباه بالقدم الأيمن، ونور الشام المشرف 62 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وإبرار حسن أحمد 14 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.