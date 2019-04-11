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اليوم.. "مدبولى" يلقى كلمة الرئيس فى الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية

الخميس، 11 أبريل 2019 02:00 ص
اليوم.. "مدبولى" يلقى كلمة الرئيس فى الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود راغب
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يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، كلمة للعالم فى احتفالية منظمة العمل الدولية - التى تقام بإحدى الفنادق الكبرى- بالذكرى المئوية لتأسيسها فى "1919- 2019" ومرور60 عاما على إنشاء مكتبها بالقاهرة، بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ويلقي كلمة الرئيس ، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى الاحتفالية التى يتم تغطيتها علي مستوى 4 قارات من خلال 24 دولة، حيث يتزامن موعد هذه التغطية مع ذكرى جلسة مؤتمر باريس للسلام في 11 أبريل 1919 والتى قبلت مسودة دستور منظمة العمل الدولية، الذى أصبح جزءاً من معاهدة فرساى التى وقعت فى 28 يونيو 1919 لإنهاء الحرب العالمية الأولى.

وسوف تذاع الاحتفالية عالميا، ويشهدها عددا من الوزراء والسفراء وممثلى المنظمات والهيئات الدولية بالقاهرة، ويتحدث فى الاحتفالية محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وموسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للعمليات الميدانية والشراكات ، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

 


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