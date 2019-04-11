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الخميس، 11 أبريل 2019 09:37 ص
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اليوم.. أول مؤتمر صحفى لرئيس البنك الدولى الجديد فى اجتماعات الربيع

الخميس، 11 أبريل 2019 09:30 ص
اليوم.. أول مؤتمر صحفى لرئيس البنك الدولى الجديد فى اجتماعات الربيع ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى
رسالة واشنطن عبد الحليم سالم
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يعقد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى اليوم، أول مؤتمر صحفى له بعد توليه منصبه،على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن، حيث يستعرض خطة العمل خلال السنوات الخمس التى يشغل فيها المنصب، كما يعقد فى اليوم ذاته مؤتمرا صحفيا لمديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد.

ويعقد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى الجديد ديفيد مالباس، والذى تم اختياره 5 إبريل الماضى، وكان يشغل سابقًا منصب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية، مؤتمره وسط تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمى، حيث يمر الاقتصاد العالمى بحالة من عدم الاستقرار، ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يمر 70% من الاقتصاد العالمى بحالة تباطؤ النشاط، خاصة فى ظل الحرب التجارية التى يخوضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ضد الصين ودول أخرى، وتصاعد المخاطر السياسية.

وفى يناير الماضى خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى خلال العام الجارى إلى 3.5 % بدلا من 3.7 فى توقعات تقرير أكتوبر الماضى، فى أبطأ وتيرة نمو فى 3 أعوام، ولكن يبدو أن هناك خفضا جديدا فى توقعات النمو خلال العام الجارى.

وتركز اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى فى العاصمة الامريكية واشنطن، هذا العام على تمكين المرأة ومواجهة التغير المناخى وتأثير الذكاء الاصطناعى وإنهاء الفقر وتمكين الفقراء من ثمار النمو ومستقبل النظام الاقتصادى العالمى بجانب مناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية.


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