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المتحدث باسم البرلمان ينفى شائعة إقرار قانون بديل للإيجار القديم

الخميس، 11 أبريل 2019 09:36 م
المتحدث باسم البرلمان ينفى شائعة إقرار قانون بديل للإيجار القديم صلاح حسب الله
نور علي
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نفى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان وبشكل قاطع ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى من أن البرلمان أصدر قانونا للإيجار القديم للوحدات السكنية والمساكن والعقارات بحيث أن القيمة الإيجارية سوف ترتفع إلى 16 ضعفا، وأنه سيتم طرد المستأجرين من مساكنهم بعد 5 سنوات.

واتهم "حسب الله" فى تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين مساء اليوم، أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة بأنهم وراء ترديد مثل هذه الإشاعات الخطيرة، مؤكدا أنه كلما ارتفعت شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسى محليا وعالميا خاصة بعد قمته الناجحة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالبيت الأبيض إضافة إلى  التأييد الكبير وغير المسبوق وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية للتعديلات الدستورية تزداد جماعة الإخوان الإرهابية هوسا وجنونا.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله بتطبيق حالة الطوارئ على أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى كآلة إعلامية لهم لبث الشائعات والأكاذيب والسموم ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن الشعب المصرى العظيم أصبح على وعى وإدراك كاملين بجميع المؤمرات والمخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية ولديه القدرة والكفاءة لإحباط وافشال مخططات جماعة الإخوان الإرهابية.
 


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