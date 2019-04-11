الكنائس الغربية تحتفل بأحد السعف الأحد المقبل وعيد القيامة ٢١ أبريل

يحتفل ملايين المسيحيين حول العالم الأحد الـ21 من أبريل بعيد القيامة المجيد، وذلك وفقا للتقويم الغربى إذ تصلى الكنائس الكاثوليكية (الفاتيكان) وكنائس الروم واللاتين والكلدان والموارنة قداسات العيد ليلة السبت الـ20 من الشهر الجارى، وتستقبل منذ الأحد المقبل أسبوع الآلام الذى يبدأ بأحد الشعانين مرورا بخميس العهد والجمعة العظيمة (جمعة الصلبوت) وسبت النور وحتى الوصول لأحد العيد.

في مصر، هناك بعض الطوائف التي تتبع التقويم الغربى فى الاحتفال بالعيد إذ تحتفل طوائف الأرمن الكاثوليك واللاتين والكلدان والموارنة بالعيد فى الـ21 من أبريل المقبل لتسبق كافة الكنائس المصرية الأخرى أسبوعا كاملا.

من جانبه، يؤكد المطران كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك إن طائفته تحتفل بالعيد هذا العام ليلة السبت الـ20 من أبريل في احتفالية كبرى بكنيسة سانت تريز بمصر الجديدة وذلك فى التاسعة مساء، كما إنه يحتفل بأحد الشعانين صباح الأحد الـ14 من أبريل فى قداس بمقر البطريركية بوسط القاهرة.