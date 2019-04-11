القبض على عاطل وبحوزته 37 لفافة هيروين فى الغربية

الغربيه محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض خلال حملة أمنية بنطاق القسم.

وتلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقة له من ضبط "ط م م" وشهرته طارق العجواني، 53 سنة وبحوزته 37 لفافة هيروين، سلاح أبيض، هاتف محمول، مبلغ مالي.

وتم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار وتم تحرير محضر وإخطار النيابة لتولي التحقيق .