"العربية للتصنيع" توقع عقدا لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بإريتريا

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية المشاركة فى دعم كافة مشروعات التنمية بدول القارة الإفريقية في ظل إستراتيجية الدولة للإنفتاح علي إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للهيئة لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية، جاء هذا خلال توقيع عقد إنشاء محطة للطاقة الشمسية بدولة إريتريا بقيمة تتجاوز 8 مليون دولار، بالتعاون مع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية وتدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك فى خلال المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل، وذكر أن المحطة المقرر إنشاءها تعمل بنظام الخلايا الفوتوفلطية غير المتصلة بالشبكة الكهربائية بقدرة 3 ميجاوات، مشيرا إلى حرص الهيئة على تبادل الخبرات وتدريب العمالة الفنية بدولة إريتريا على أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة .

من جانبه، أشاد الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بالقدرات التصنيعية بخطوط إنتاج الهيئة العربية للتصنيع من الألواح الشمسية، مؤكدا كفاءتها وفقا لمواصفات الجودة العالمية، مضيفا أنه تم بحث التعاون والإستفادة من خبرات الهيئة في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة فى ظل التوجه لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة من الطاقة الشمسية كمصدر نظيف لتوليد الطاقة الكهربائية .

من جانبه، أكد الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء أن هذا التعاقد يسهم في تعزيز التعاون بين دول القارة الإفريقية ودول حوض النيل، خاصة في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى وتشكيل تحالف مصرى من الهيئة العربية للتصنيع وبعض الشركات الوطنية للعمل علي نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء.