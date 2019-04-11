video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 07:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العربية: اجتماع لقيادة أركان الجيش السودانى بدون حضور البشير

الخميس، 11 أبريل 2019 06:41 ص
العربية: اجتماع لقيادة أركان الجيش السودانى بدون حضور البشير الرئيس السودانى عمر البشير
وكالات
إضافة تعليق

قالت قناة العربية، فى خبر عاجل، أن قيادة أركان الجيش السودانى تعقد حاليا اجتماعا بدون حضور الرئيس عمر البشير.

كان التلفزيون السوداني الرسمى قد أعلن اليوم الخميس إن القوات المسلحة ستذيع بيانا هاما بعد قليل فيما بثت الإذاعة الحكومية أغانى وطنية.

يأتى هذا التطور بعد شهور من الاحتجاجات على حكم الرئيس عمر حسن البشير الذي يقود السودان منذ 30 عاما. وكانت فضائية "سكاى نيوز" قد نشرت أن مجموعة من ضباط الجيش دخلت مبنى الإذاعة السودانية فى أم درمان وتطالب بضم جميع الموجات الإذاعية لبث بيان، موضحة أن سيارات عسكرية تحيط

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التلفزيون السودانى: القوات المسلحة تذيع بيانا هاما بعد قليل

السودان

عمر البشير

الرئيس السودانى

الجيش السودانى

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على أول مركز تأهيل لعلاج مرضى الإدمان بالصعيد قبل افتتاحه × 7 معلومات

تعرف على أول مركز تأهيل لعلاج مرضى الإدمان بالصعيد قبل افتتاحه × 7 معلومات

النظام القطرى يحارب شعبه.. تميم بن حمد يجعل مصلحة شعبه خارج حساباته ويفصل القطريين من المناصب القيادية.. سياسة تنظيم الحمدين الانتهازية أدخلت الدوحة متاهة ضخمة.. وإعلامى خليجى: قطر أثبتت أنها دولة كرتونية

النظام القطرى يحارب شعبه.. تميم بن حمد يجعل مصلحة شعبه خارج حساباته ويفصل القطريين من المناصب القيادية.. سياسة تنظيم الحمدين الانتهازية أدخلت الدوحة متاهة ضخمة.. وإعلامى خليجى: قطر أثبتت أنها دولة كرتونية

فيديو وصور.. الخطيب يقبل يده "وش وضهر" بعد هدف أزارو الثانى للأهلى فى شباك المقاصة.. طه إسماعيل: اللقطة هزنتى هزة كبيرة وتعبر عن الضغوطات.. وابنة رئيس القلعة الحمراء تكشف هزيمتها بسبب صورة والدها

فيديو وصور.. الخطيب يقبل يده "وش وضهر" بعد هدف أزارو الثانى للأهلى فى شباك المقاصة.. طه إسماعيل: اللقطة هزنتى هزة كبيرة وتعبر عن الضغوطات.. وابنة رئيس القلعة الحمراء تكشف هزيمتها بسبب صورة والدها

الإسعاف: سيارة كل 40 كم على الطرق وزمن الاستجابة لا يتعدى 8 دقائق

الإسعاف: سيارة كل 40 كم على الطرق وزمن الاستجابة لا يتعدى 8 دقائق

البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 6 مايو وعيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو

البحوث الفلكية: أول أيام رمضان 6 مايو وعيد الفطر الثلاثاء 4 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة