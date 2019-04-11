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السكة الحديد تستحدث نظاما يتيح الحجز بالقطارات العادية قبل السفر بأسبوع

الخميس، 11 أبريل 2019 04:24 م
السكة الحديد تستحدث نظاما يتيح الحجز بالقطارات العادية قبل السفر بأسبوع السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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استحدثت هيئة السكة الحديد نظام جديد فى حجز تذاكر القطارات العادية لمواجهة الزحام والطوابير التى ظهرت أمام شبابيك وأكشاك حجز تذاكر القطارات العادية بعد تطبيق الزيادات الأخيرة التى تم فرضها على غرامات التهرب من شراء التذاكر، حيث كانت القطارات العادية تشهد تهرب أغلب ركابها من شراء التذاكر كون أن الغالبية العظمى من الركاب لا يشترون تذاكر من شبابيك الحجز إنما يستقلون القطار وينتظرون الكمسرى يأتى إليهم لكن فى الأغلب كان لا يأتى بسبب التكدس الكبير الذى كانت تشهده طرقات عربات القطارات العادية.

 

وقررت السكة الحديد ابتداء من اليوم الخميس تطبيق نظام الحجز المستحدث للقطارات العادية للتسهيل على المواطنين وتخفيف عليهم خلال اتجاهم لاستقلال القطارات العادية، وأصدرت تعليمات إلى الإدارات المختصة وإدارات المبيعات ببدء تطبيق النظام المستحدث تنفيذا لتكليفات المهندس كامل الوزير وزير النقل بالتخفيف على المواطنين ومواجهة الزحام الذى تشهده أكشاك وشبابيك الحجز، بعد زيادات غرامات التهرب من التذاكر.

 

وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" إن النظام الجديد يشمل السماح لراكب القطار المميز والمطور (العادى) بالحجز على القطار الذى يرغب السفر خلاله قبل السفر بأسبوع بدلا من الحجز عليها فى نفس يوم السفر، حيث كان يتيح نظام الحجز السابق الحجز على القطارات المكيفة قبل السفر بأسبوعين بينما الحجز على القطارات العادية فى نفس يوم السفر، لذلك اعتاد أغلب الركاب على استقلال القطارات العادية بدون الحجز قبل  استقلالها والاعتماد على شراء التذاكر خلال الرحلة من الكمسرى داخل القطار الذى كثيرا لا يأتى.

 

وأضافت المصادر أن النظام المستحدث يتيح للراكب شراء تذكرة مجمعة تسمح له باستقلال القطارات العادية لمدة 6 أيام ذهابا وعودة بدلا الحجز قبل كل رحلة، وتشمل التذكرة المجمعة التاريخ ومحطة القيام ومحطة الوصول، كما أنها تنتهى صلاحيتها بعد 6 أيام من تاريخ حجزها، حيث أنها تسمح للراكب باستقلال 12 رحلة ذهاب وعودة خلال 6 أيام فقط.

 

وأوضحت المصادر أن هذا النظام سيتم تطبيق على كافة خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية ابتداء من اليوم، وأنه يستهدف التيسير على الركاب حتى لا يضطروا إلى التوجه إلى شبابيك الحجز أو أكشاك الحجز التى تم تجهيزها بسبب الطوابير التى ظهرت بعد زيادة غرامات التهرب من شراء التذاكر، حيث أصبحت غرامة شراء التذاكر داخل القطارات العادية 10 جنيهات بعدما كانت 50 قرشا.

 

ولفت المهندس سامى عبد التواب نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة أن التذكرة المجمعة ستكون متاحة فقط لم يستقل القطارات العادية لرحلات تزيد عن 30 كم، بحيث يتاح للمسافر استقلال القطار العادى رحلتين فقط فى اليوم أحدهما ذهاب والأخرى عودة، وأن أسعار الأجرة بدون تغيير، متابعا: "كل ما فى الأمر بدل ما يشترى تذكرة قبل كل رحلة ويضطر يقف فى طابور.. ممكن يشترى 12 رحلة مجمعين فى تذكرة واحدة بنفس السعر.. وصلاحيتها 6 أيام فقط من تاريخ الحجز.. بعد كده لا يمكنه استخدامها حتى وإن لم يستخدم الـ 12 رحلة".

 

يذكر أن هيئة السكة الحديد قررت زيادات غرامات القطارات تنفيذا لتعليمات وزير النقل كامل الوزير لتصل إلى 30 جنيها بالقطارات الـ vip، وغرامة قيمتها 20 جنيها بالقطارات الإسبانى والفرنساوى المكيفة، بعدما كانت الغرامة بالقطارات المكيفة بالسابق 6 جنيهات فقط، ورفعت غرامة القطارات المميزة والمطورة لتصل قيمتها 10 جنيهات بعدما كانت قيمتها 50 قرشا، وكما رفعت غرامة قطارات خطى أبو قير بالإسكندرية 23 يوليو ـ شبين القناطر إلى 5 جنيهات بعدما كانت فى السابق 50 قرشا.


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