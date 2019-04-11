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السبت.. مؤتمر صحفى لوزير الأوقاف لعرض أطلس ممتلكات الوزارة وخطة رمضان

الخميس، 11 أبريل 2019 11:25 م
السبت.. مؤتمر صحفى لوزير الأوقاف لعرض أطلس ممتلكات الوزارة وخطة رمضان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة  ،مؤتمرا صحفيا فى تمام الساعة الواحدة ظهر السبت بقاعة الاجتماعات الكبرى بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر.
 
يتناول اللقاء عددا من القضايا الهامة الخاصة بالوزارة وبهيئة الأوقاف في حضور قيادات الوزارة والهيئة مجتمعين لأول مرة ، وسيتم في اللقاء عرض أطلس الأوقاف كاملا في 87 مجلدا ، وبعض الأفلام الوثائقية عن بعض أعمال الوزارة من إنتاج وحدة الإنتاج المشتركة بين كل من الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وخطة الوزارة والهيئة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك ، وأحدث إصدارات الأوقاف ومشروعاتها العلمية ، وكثيرا من الأمور الدعوية والإدارية.
 
 

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