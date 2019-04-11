الرى: تغطية الأراضى الزراعية بشبكات الصرف المغطى بنسبة تجاوزت 94% بـ4 مليار ات جنيه

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس خالد عبد الرحمن مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أن خطة الهيئة في مجال الصرف المغطى تضمنت إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 30 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام المالي 2018 /2019 وبتكلفة تقديرية تبلغ 231 مليون جنيه منها 19,100 ألف فدان بالوجه البحري، تم تنفيذ حوالى 41,667 ألف فدان، بالإضافة إلى 10,900 ألف فدان بالوجه القبلي، تم حتى الآن تنفيذ 16,271 ألف فدان ليصبح إجمالي الزمام الذى تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 57.938 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 193% من إجمالي المستهدف خلال هذا العام حتى الأن وبتكاليف بلغت 442,00 مليون جنيه.



وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن خطة الهيئة في مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة في زمــام قدره 10آلاف فــدان بتكلفة تقديرية تبلغ 495 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الزمامات المنفذة 5,000 آلاف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 50,00% بالإضافة لتنفيذ أعمال صناعية مثل (كباري – سحارات – تغطيات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى بالدبش) بلغ قيمة ما تم تنفيذه 698 مليون جنيه.



كما تم تنفيذ أعمال في مجال معالجة مياه مصرف بحر البقر شملت عدد 22 روبير ثلاثي الأبعاد على طول المسار بمعرفة هيئة المساحة بقيمة 110 ألف جنيه، وكذلك مراجعة واعتماد الدراسة الهيدروليكية للمشروع وجاري قيام المكتب الاستشاري بدراسة وتصميم أعمال المسار والأعمال الصناعية وإسناد الأعمال الاستشارية والإشراف عليها.

كذلك تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الخرسانية بكوبري تقاطع المسار مع محور 30 يونيو وجاري اختبارات تدبيش أسفل كوبري التقاطع مع المحور، والانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الخرسانية لبربخ تقاطع محور 30 يونيو مع جنابية مصرف الغزلان، كما يجري تدعيم سحارة الرهاوي أسفل الرياحين الناصري والبحيري وخط السكة الحديد بقيمة إجمالية 32 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 62%، بالإضافة إلى تنفيذ 2500 متر من عملية إنشاء الحائط الساند لتوسعة طريق نبروه/ رافد جمصة بالدقهلية بقميه 52,3 مليون جنيه.

كذلك تم تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال 24,3 الف كم، وأعمال تجريف بأطوال 11,876 مليون م3، وبخصوص موقف إزالة التعديات منذ حملة إنقاذ النيل في يناير 2015 فقد تم تحرير عدد 71394 الف مخالفة، في حين تم تنفيذ عدد 67368 ألف إزالة.



ولفت مدين إلى أن استراتيجية الوزارة في مجال الصرف العام والمكشوف تضمنت إنشاء وتعميق المصارف المكشوفة العامة في زمام 8 ملايين فدان بالوجهين القبلي والبحري ومناطق الاستصلاح، حيث تم الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره 7,2 مليون فدان وتوسيع وتعميق مصارف عامة ومكشوفة بمناطق الاستصلاح في زمام 0,8 مليون فدان وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 4,687,7 مليار جنيه وجاري إعادة توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية مثل الكبارى والهدارات والبدالات، وفيما يتعلق بمشروعات الصرف المغطى تضمنت استراتيجية الهيئة تنفيذ زمام قدره 6,4 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي وتم تنفيذ مشروعات صرف مغطى في زمام 5,998 مليون فدان حتى نهاية فبراير الماضي باستثمارات إجمالية نحو 4,673,15 مليار جنيه.









