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الرئيس الروسى يحث بريطانيا على احترام حقوق مؤسس ويكيليكس بعد اعتقاله

الخميس، 11 أبريل 2019 01:24 م
الرئيس الروسى يحث بريطانيا على احترام حقوق مؤسس ويكيليكس بعد اعتقاله بوتين
موسكو (أ ش أ)
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حث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس، بريطانيا على احترام حقوق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بعد اعتقاله؛ وذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسمه ديمترى بيسكوف.

وقال بيسكوف - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن روسيا تأمل فى احترام جميع حقوق أسانج بعد اعتقاله.

وكانت شرطة العاصمة البريطانية (لندن) قد اعتقلت فى وقت سابق اليوم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج من مقر سفارة الإكوادور، وقد سمحت السفارة للشرطة بالدخول واعتقال أسانج؛ بعدما ظل بها كلاجىء منذ عام 2012.

من جانبه، قال رئيس الإكوادور لينين مورينو إن الحكومة سحبت حق اللجوء الذى كانت قد منحته لأسانج؛ لانتهاكه شروط اللجوء، وقد أكد وزير الداخلية البريطانى ساجد جويد أن أسانج محتجز الآن لدى الشرطة وأنه يواجه العدالة فى بريطانيا.

يذكر أن أسانج - الذى تسبب فى إحراج الولايات المتحدة بعد نشره عددا كبيرا من الوثائق السرية - كان قد لجأ إلى سفارة الأكوادور فى لندن قبل سنوات، حيث طلب حق اللجوء السياسى للإفلات من محاولات تسليمه إلى السويد بتهمة التحرش الجنسي.

 


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