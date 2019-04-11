"التموين" تعلن بدء طرح لحوم بلدية طازجة بـ110 جنيهات للكيلو فى المجمعات

كتب مدحت وهبة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير كافة السلع للمواطنين فى مختلف المناطق، حيث بدأت الوزارة فى طرح لحوم بلدية طازجة بسعر 110 جنيهات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بجانب طرح لحوم سودانية طازجة بسعر 85 جنيهًا للكيلو ولحوم مجمدة بسعر 60 جنيهًا، وذلك بأسعار اقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وكلف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية شركات المجمعات الاستهلاكية باستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين طوال الوقت بأسعار أقل من الأسواق الأخرى، بجانب توفير السلع والمنتجات لما يقرب مِن 4500 منفذ لمشروع جمعيتى الخاص بشباب الخريجين، وذلك فى إطار توفير المنتجات فى كافة المناطق، بجانب طرح السلع فى المنافذ المتنقلة بنفس أسعار المجمعات الاستهلاكية، كما وجه الوزير مديرى المديريات بالمحافظات المختلفة بتشديد الرقابة على الأسواق، ومتابعة حركة تداول السلع من خلال الجولات الميدانية أولاً بأول .

فيما تكثف الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين اجتماعات حاليا مع الموردين وكبار المنتجين، من خلال لجنة المشتريات المركزية للتعاقد على شراء السلع وكافة مستلزمات الشركات التابعة والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى تأمين مخزون استراتجيى من السلع يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر.

وأكد اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، توافر كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركة بمحافظات الوجه البحرى، كما يتم طرح كميات كبيرة من الأرز الأبيض المعبأ زنه واحد كيلو جرام بسعر 9 جنيهات، وكذلك توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، لافتًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء احمد حسانين تقوم بتوفير المنتجات والسلع أولاً بأول، وطرحها للمواطنين سواء من خلال المنافذ أو من خلال السيارات المتنقلة .

وقال الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم بدء طرح اللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيهات للكيلو، حيث تم الحصول على اللحوم الطازجة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وفقًا للبروتوكول بين الجهاز ووزارة التموين، حيث يتم طرح المنتجات بمنافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه القبلى، كما يتم طرح البقوليات من فول وعدس وأرز وكافة السلع بأسعار مخفضة من 15 إلى 20% مقارنة بنفس أسعار المنتجات فى الأسواق الأخرى، كما سيتم زيادة طرح المنتجات بكميات إضافية استعدادًا لشهر رمضان الكريم.