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الأرصاد:ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء حتى أوائل الأسبوع المقبل

الخميس، 11 أبريل 2019 10:30 ص
الأرصاد:ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء حتى أوائل الأسبوع المقبل الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن كافة الأنحاء تشهد بداية من اليوم الخميس، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة حتى أوائل أيام الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الارتفاع قد يصل لـ 5 درجات وتتراوح العظمى بالقاهرة بين 31 و 33 درجة.

 

وفى نفس السياق أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يمكن للمواطنين البدء فى تخفيف الملابس تدريجيا خلال الفترة المقبلة مع ضرورة متابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة للتعرف على درجات الحرارة بكافة الأنحاء خاصة وأن فصل الربيع معروف عنه بالتقلبات الجوية السريعة، لافتا إلى أن الطقس مستقر ولا توجد أية ظواهر سوى الشبورة المائية لذلك على السائقين توخى الحذر واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.

 

وأكد مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأجواء مستقرة وتسمح للمواطنين بالخروج والاستمتاع بإجازة "الويك إند"، خاصة فى ظل استقرار حركة الرياح مما يسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية.

 


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