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الآلاف يتظاهرون فى السودان دعما لتشكيل مجلس انتقالى للبلاد.. صور

الخميس، 11 أبريل 2019 11:47 ص
الآلاف يتظاهرون فى السودان دعما لتشكيل مجلس انتقالى للبلاد.. صور تظاهرات فى السودان
رويترز
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تظاهر الآلاف من المواطنين فى السودان، اليوم الخميس، دعما لتشكيل مجلس انتقالى للبلاد، وصباح اليوم الخميس تحرك الجيش السودانى نحو مبنى الإذاعة والتليفزيون فى أم درمان، حيث انتشرت المركبات العسكرية فى المنطقة المحيطة به، بينما تحول البث لإذاعة أغانى وأناشيد وطنية، بينما أعلن التليفزيون أن الجيش السودانى سوف يلقى بيانا له بعد قليل.

وأعلنت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن هيئة قيادة الأركان السودانية عقدت اجتماعا صباح اليوم، بدون وجود البشير، فى الوقت الذى أعلنت فيه مصادر أنه من غير المستبعد أن يتنحى الرئيس السودانى عن منصبه.

وأكد شهود أن مئات السودانيين بدأوا بالفعل التوافد أمام مقر وزارة الدفاع، حيث يعتصم الآلاف منذ السبت الماضى بعد فشل كل محاولات الأمن لفض الاعتصام.

وأضافت "سكاى نيوز" أن السلطات قامت باعتقال أعضاء المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم. فيما لم يصدر بيان رسمى حتى الآن.

 

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