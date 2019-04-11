إيقاف الدراسة فى مدرسة بالدقهلية بعد سقوط أجزاء من عقار مجاور لها

الدقهلية شريف الديب

كشفت لجنة من الإدارة الهندسية لمتابعة المنشأت الايلة للسقوط برئاسة المهندس محمد عبداللطيف مدير التنظيم بمركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، أنه أثناء مرورها بشوارع مدينة المطرية تلاحظ للجنة سقوط أجزاء من بلكونة عقار.

وعلى الفور تم إبلاغ المرسى هيكل رئيس مركز ومدينة المطرية، والذي انتقل على الفور الى مكان العقار، والعميد سامح ابو سديرة مأمور المركز، وقسم الاشغالات والادارة الهندسية بالمركز، وتم اتخاذ قرار بتعطيل العمل بمدرسة الجمهورية الابتدائية المجاورة للعقار، حرصا على أرواح الطلبة، وتم استدعاء المعدات، وتبين أن المنزل فى حالة خطورة داهمة، وواجب ازالته على الفور، وتم إخلاء السكان بالكامل من العقار وتم فصل التيار الكهربائي عنه، و وضع حواجز لمنع المرور أسفل العقار وجاري هدم المنزل حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.