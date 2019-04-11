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الخميس، 11 أبريل 2019 07:04 م
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إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

الخميس، 11 أبريل 2019 06:41 م
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم ، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الاسكندريةالصحراوى ،  بالقرب من مدينة النوبارية 

تلقى اللواء مجدي القمري ، مدير أمن البحيرة ، اخطارا بالحادث من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية ، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص  عند الكيلو 81 بدائرة قسم شرطة النوبارية ، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة وتم نقلهم الى مستشفى النوبارية المركزى،  وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

 

 


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