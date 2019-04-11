إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم ، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الاسكندريةالصحراوى ، بالقرب من مدينة النوبارية

تلقى اللواء مجدي القمري ، مدير أمن البحيرة ، اخطارا بالحادث من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية ، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 81 بدائرة قسم شرطة النوبارية ، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة وتم نقلهم الى مستشفى النوبارية المركزى، وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.