إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية بمشاجرة فى بنها

القليوبية نيفين طه

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة فى مشاجرة، حيث أمطرهم بائع بالرصاص أمام منزله عندما ذهبوا له للبحث عن إحدى الساقطات فتشاجروا معه ولقنوه علقة ساخنه فقام بإطلاق عدة أعيرة من سلاح نارى كان فى حوزته فأصابهم وفر هاربا وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وجرى نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى العميد حسين جندية مأمور مركز بنها بلاغا من مستشفى بنها العام بوصول "عمرو م م" فران مصاب برش خرطوش بالظهر من الجهة اليمنى و"محمد. ا .ش" مبلط مصاب برش خرطوش بالبطن و" السيد. د .ع" مبيض محاره جميعهم مقيمين الرمله دائرة المركز، مصاب برش خرطوش بالصدر والبطن.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد يحي راضى رئيس مباحث القليوبية وبسؤال المصاب الثالث اتهم "خالد ا " بإحداث إصابتهم وبالفحص تبين للعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها تبين وجود خلافات سابقه بين المصابين والمتهم وأن سبب المشاجرة "اليوم" توجههم لمنزل المتهم اعتقادا منهم بتواجد إحدى الساقطات بمنزله والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وتلفيات بالسياره قيادته رقم ق أ ر 3217 مما دفعه لإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح نارى فرد خرطوش محدثا ما بهم من إصابات وفر هاربا.

تمكن المقدم أحمد كمال أبوالعز رئيس مباحث مركز بنها من ضبط المتهم " خالد م ا" بائع مصاب بجرح بالرأس من الجهه اليسرى، وبمواجهته أقر بمضمون ما أسفر عنه الفحص وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة عيار 12 مم وجرى التحفظ عليه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8788 جنح مركز شرطة بنها لسنة 2019م‎، وتولت النيابة التحقيق.