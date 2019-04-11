إسكان الوادى الجديد ينهى تنفيذ مشروع وحدة إطفاء غرب الموهوب بالداخلة

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادي الجديد ، عن تنفيذ المرحلة النهائية لاستلام مشروع انشاء وحدة إطفاء بقرية غرب الموهوب بتكلفة2مليون و500 ألف جنيه ، وذلك تحت إشراف وتنفيذ المهندس محمد رفاعي ، مدير إدارة إسكان الداخلة وذلك ضمن مشروعات القطاع الخدمية علي مستوي مراكز المحافظة.

وقال المهندس أحمد حسين يوسف ، وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة في تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، أنه من المقرر تسليم المشروع خلال الفترة القليلة القادمة مؤكدا على انه يجري تنفيذ 3 مشروعات خدمية تتضمن إنشاء مركز شباب العروبة تنفيذ إدارة إسكان الداخلة وتحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 5شهور تنتهي ف يوليو 2019 بتكلفة 8000 الف جنية.

وأضاف يوسف ، أن تلك المشروعات بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتوصيل شبكات الصرف الصحي للقري المحرومة حيث يجري الانتهاء من محطة الرفع لقرية الشيخ مرزوق ببلاط والتي تم الانتهاء من مشروع شبكة الانحدار ومحطة المعالجة وخط الطرد مشروع الصرف الصحي المتكامل تنفيذ الشركة الأهلية بنسبة تنفيذ 90%.