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"أ.ش.أ": مجلس الأمن الدولي يبحث غدا التطورات في السودان

الخميس، 11 أبريل 2019 09:08 م
"أ.ش.أ": مجلس الأمن الدولي يبحث غدا التطورات في السودان مجلس الأمن
نيويورك )أ ش أ(
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يعقد مجلس الأمن الدولي غدا /الجمعة/ جلسة لبحث التطورات في السودان بعد إعلان الجيش "اقتلاع النظام" و"التحفظ على الرئيس عمر البشير".

 

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس أن الجلسة ستخصص لبحث التطورات السياسية في السودان الذي يشهد مظاهرات منذ ديسمبر الماضي.

 

يأتي هذا في وقت دعا فيه الجيش السوداني المواطنين إلى ضرورة الالتزام بحظر التجوال حتى تؤدي القوات المسلحة واجبها في حفظ الأمن والسلامة العامة والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

وكان وزير الدفاع السوداني، رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق أول ركن عوض بن عوف قد أعلن - في وقت سابق اليوم - "اقتلاع نظام الحكم برئاسة عمر البشير"، والتحفظ عليه بعد اعتقاله في مكان آمن.

وأضاف بن عوف - في بيان - أن اللجنة الأمنية العليا بالسودان قررت تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة البلاد لفترة انتقالية مدتها عامين، مع تعطيل العمل بالدستور الصادر في عام 2005، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا.

 

 


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