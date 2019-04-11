أستاذ بحقوق المنصورة: الدستور صناعة بشرية لا تبلغ الكمال وقابل للتعديل

استضاف ديوان عام محافظة القاهرة ندوة للتعريف بالتعديلات الدستورية تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأشار الدكتور صلاح الدين فوزى رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة الذى أدار الندوة إلى أن الدستور صناعة بشرية لا تبلغ الكمال أبداً وهو منتج قابل للتعديل فى أى وقت، مشيراً إلى أن دستور 2014 تأثر بعامل الوقت القصير الذى أنجز فيه والظرف السياسي الذى أحاط به وقتها لذا دعت الحاجة إلى مراجعة بعض نصوصه وتعديلها بهدف الوصول إلى الصياغة الأفضل .

وأضاف الدكتور صلاح الدين فوزى أن التعديلات الدستورية المقترحة تنتصر لزيادة تمثيل المرأة فى البرلمان بما يتوافق مع عددها الفعلى فى المجتمع الذى يقارب النصف .

ونفى فوزى كثيرا من الشاعات التى تحدثت عن تغيير المادة الخاصة باختيار شيخ الأزهر أو المساس بمواد الحقوق والحريات كما أجاب على تساؤولات المشاركين فى الندوة، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة المخول لها الدعوة للاقتراع .

وشارك فى الندوة اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية واللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين وطلبة المدارس وأعضاء برلمان الشباب والمجلس القومى للمرأة.



