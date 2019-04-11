أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 11-4-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 11-4-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ استقر المؤشر الرئيسى عند نفس مستويات أمس، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً بنسب طفيفة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 824.370 مليار جنيه.

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ استقر المؤشر الرئيسى عند نفس مستويات أمس، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً بنسب طفيفة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 824.370 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ استقر المؤشر الرئيسى عند نفس مستويات أمس، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً بنسب طفيفة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 824.370 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 116.3 مليون ورقة مالية بقيمة 663 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.23% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.61%، والعرب على 6.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.33%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 59 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 219 ألف جنيه، 22.8 مليون جنيه، 13.4 مليون جنيه، 24.7 مليون جنيه، على التوالى.

واستقر مؤشر "إيجى إكس 30" عند مستوى 15105 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2374 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 19000 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 669 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1707 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 476 نقطة.

وارتفعت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 72 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

محمد العبار وافق مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية، المملوكة لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، على التبرع بمبلغ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها الأجهزة الحكومية المصرية. وافق مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية، المملوكة لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، على التبرع بمبلغ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها الأجهزة الحكومية المصرية.

وقررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الخميس، الساعة 11:35.

وكانت شركة إعمار مصر، قد نفت ما نشر بشأن استرداد جهاز مدينة الشيخ زايد 80 فداناً من الشركة، بسبب تغيير نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانى متكامل.

وحققت شركة إعمار مصر أرباحاً بلغت 3.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 2.3 مليار جنيه فى 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

سبيد ميديكال أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيـذ الطرح العام لأسهم شركة سبيد ميديكال، اليوم الخميس، المصدرة لعدد 6 ملايين سهم بنسبة 11.6% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 3.57 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 21.5 مليون جنيه، على أن يتم بدء التداول على أسهم الشركة المصدرة اعتباراً من جلسة تداول يوم 15 إبريل الجارى. أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيـذ الطرح العام لأسهم شركة سبيد ميديكال، اليوم الخميس، المصدرة لعدد 6 ملايين سهم بنسبة 11.6% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 3.57 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 21.5 مليون جنيه، على أن يتم بدء التداول على أسهم الشركة المصدرة اعتباراً من جلسة تداول يوم 15 إبريل الجارى.

وأضافت البورصة، فى بيان اليوم الخميس، أنه تم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يوما خلال الفترة من 15 إبريل إلى 14 مايو المقبل بشأن آلية استقرار سعر السهم فى السوق عقب تنفيذ الطرح، يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام لكمية تمثل 50% فقط من الكمية المباعة فى الطرح العام، ويحق للمساهم المشترى فى الطرح العام فقط راغب البيع بإيداع أوامر بيع لعدد الأسهم المخصص له فقط (كحد أقصى) من خلال الطرح العام فى تاريخ تنفيذه فى البورصة.

ويشترط فى الأسهم التى يتم عرضها للبيع أن تكون هى المشتراة من خلال الطرح العام والتى تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة، حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التى تم شراؤها من السوق المفتوح.