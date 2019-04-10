384.2 مليون دولار حجم مدفوعات منجم السكرى لهيئة الثروة المعدنية منذ 2010

كتبت : مروة الغول

قال يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت"، والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن حجم المدفوعات لهيئة الثروة المعدنية بلغ 384.2 مليون دولار يتضمن 130.7مليون دولار إتاوة و253.5 مليون دولار تحت حساب الأرباح، وذلك خلال الفترة من بداية الإنتاج فى عام 2010 حتى مارس 2019، لافتا أن الشركة تعمل حاليا على عدة مشروعات جديدة من أجل خفض التكاليف وزيادة حجم الإنتاج.

وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين".

يذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان فى مصر حاليًا، هما الشركة الفرعونية الاسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج"، القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية‪.