وزير الخارجية التونسى يؤكد أنه لا حل عسكرى للأزمة فى ليبيا

تونس(أ ش أ)

أكد وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى أنه ليس هناك أى حل عسكرى لتسوية الأزمة الليبية، مشددا على أهمية إعلاء صوت العقل والعودة إلى طاولة المفاوضات بين الفرقاء الليبيين للمحافظة على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها ورفع المعاناة عن الشعب الليبى.

وجدد وزير الخارجية التونسي، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أسف بلاده عن ما آلت إليه الأوضاع فى ليبيا مشيرا إلى أن الشعب الليبى شعب منسجم وما يجمعه أكثر بكثير مما يفرقه، وهو وحده القادر على إيجاد حل لأزمته، مؤكدا أهمية عقد المؤتمر الوطنى الجامع لتسوية الأزمة.

كما أكد الجهيناوى أن تونس دولة جارة لليبيا وتربطها بها علاقات وطيدة وبالتالى فإن أمن ليبيا واستقرارها أمر شديد الأهمية بالنسبة لتونس ولها مصلحة أكيدة فى مساعدة الأشقاء الليبيين فى الخروج من أزمتهم، لذلك جاءت مبادرة الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى عام ٢٠١٧ مع مصر والجزائر لتوحيد الموقف تجاه الأزمة الليبية وتسويتها بالطرق السلمية.