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وزير التعليم العالى والبحث العلمى يتلقى تقريرًا حول تنمية بحيرة البردويل

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:27 م
وزير التعليم العالى والبحث العلمى يتلقى تقريرًا حول تنمية بحيرة البردويل جانب من اجتماع بحث خطط تنمية بحيرة البردويل
كتب ـ وائل ربيعى
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تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا مقدما من د. سوزان خليف رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد حول اجتماعها مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لبحث تنمية بحيرة البردويل، وذلك بمقر الوزارة.
 
وفى بداية الاجتماع نقلت د. سوزان تحيات د.خالد عبد الغفار، لافتة إلى دعم الوزير الدائم لخطط التنمية المستدامة في مصر والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 ، مؤكدة أهمية بحيرة البردويل كأحد أنقى البحيرات على مستوى الجمهورية وكمصدر لإنتاج الملح النقي، مشيرة إلى أهمية بحث تأثير الملاحات الموجودة بالبحيرة على الثروة السمكية به.
 
ومن جانبه، أشار اللواء شوشة إلى حرص المحافظة على الاهتمام ببحيرة البردويل والتي تعد مصدرًا للثروة السمكية، مثمناً الدور الذي يقوم به المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في حل مشاكل البيئة البحرية بسيناء، والتنسيق المتبادل بين المحافظة والمعهد، وذلك من أجل الاستغلال الأمثل لموارد بحيرة البردويل من استخراج الملح النقي أو كمصدر للثروة السمكية.
 
وتناول الاجتماع بحث خطط تنمية بحيرة البردويل ومواردها المختلفة بالتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المعنية، وذلك بهدف تنمية موارد الثروة السمكية والمائية بها.
 
 وخلال الاجتماع تم الإعلان عن تشكيل لجنة تنمية بحيرة البردويل، والتي تستهدف تنفيذ دراسة إحصائية للربط بين تغير درجة ملوحة البحيرة مع أنشطة الملاحات بها، برئاسة محافظ شمال سيناء على أن تكون الأمانة الفنية والعضوية للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وستشمل اللجنة أيضاً عضوية كل من الجهات الآتية: (إدارة المحاجر بمحافظة شمال سيناء، هيئة الثروة السمكية، هيئة حماية الشواطئ، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز شئون البيئة).
 
وتم خلال الاجتماع مطالبة أعضاء باللجنة بتجهيز البيانات المطلوبة حول بحيرة البردويل؛ ليتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم والذي سيعقد أواخر الشهر الجاري بجهاز تنمية سيناء بوزارة التخطيط.
 
حضر الاجتماع ممثلون عن هيئة الثروة السمكية وجهاز شئون البيئة وإدارة المحاجر بمحافظة شمال سيناء.
 
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