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هيئة قناة السويس تنفى منع عبور السفن المحملة بالنفط لسوريا

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:53 ص
هيئة قناة السويس تنفى منع عبور السفن المحملة بالنفط لسوريا الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
كتبت ـ هند مختار
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول منع هيئة قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط لدولة سوريا، تواصل المركز مع هيئة القناة والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

موأكدت الهيئة، أنه لا صحة على الإطلاق لمنع عبور أى سفن متجهة إلى دولة سوريا، وأن حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شرياناً للرخاء والتنمية للعالم أجمع، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً. 

كما أكدت الهيئة على حرص الدولة المصرية على إدارة هذا المرفق الملاحي العالمي بكفاءة وحيادية تامة بما يمكنها من العمل على تحقيق مصالح الشعب المصري ومصالح شعوب العالم كله في نقل حركة التجارة العالمية بما فيها مستلزمات الحياة الضرورية من وقود وغذاء ودواء وغيرها دون إبطاء.

 


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